أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1020 جنيها

دبي - احمد فتحي في السبت 30 يوليو 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث شهد الذهب موجة من الارتفاعات بالأسواق العالمية مع ختام تداولات أمس بنحو بلغ 0.4 % ، بفعل تراجع الدولار بنسبة 0.3%.

وتوجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، ورفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 75 نقطة أساس بهدف تهدئته.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بنحو 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1020 جنيهًا، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1765 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد اختتمت تعاملات أمس عند مستوى 1015 جنيهًا بارتفاع قدره 17 جنيهًا. أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1166 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 875 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8160 جنيهات.

ولفت، إلى أن أسعار الفضة بالأسواق العالمية ارتفعت بنحو الاوقية 1.4% لتسجل الأوقية مستوى 20.26 دولارًا للأونصة، وسجل جرام الفضة 925 مستوى 12 جنيهًا.