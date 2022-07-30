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جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 يوليو 2022 04:12 مساءً - – قالت شركة جازبروم الروسية اليوم السبت، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.

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وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

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كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.

وفي بيان صدر يوم السبت، لم تحدد جازبروم شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها.

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ويأتي تحرك جازبروم بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جازبروم من المتعاملين معها.

لكن متحدثا باسم شركة لاتفيا جاز قال يوم الجمعة إن الشركة تشتري الغاز من روسيا، وليس من جازبروم. ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزودها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية.

وفي مارس ، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها “بغير الصديقة” فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع جازبروم، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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