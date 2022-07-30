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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين ترتفع إلى 5.83… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 يوليو 2022 12:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية في الصين يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إيرادات الشركات المملوكة للدولة وتضيق مستوى تراجع أرباحها في النصف الأول من هذا العام.
وحققت الشركات المملوكة للدولة 39.29 تريليون يوان “حوالي 5.83 تريليون دولار أمريكي ” من الإيرادات التشغيلية في فترة يناير- يونيو، بزيادة نسبتها 9.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي، متضيّقاً بشكل ملحوظ من 6.5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى.
وتجاوز إجمالي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة 1.6 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.3 في المئة على أساس سنوي، وبلغت إيراداتها التشغيلية 22.12 تريليون يوان، بزيادة 10.9 في المئة على أساس سنوي.
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