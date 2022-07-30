نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف شخصين و4 كيانات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة عقوبات جديدة على شخصين روسيين وأربعة كيانات روسية. وبحسب الموقع، فإن العقوبات صدرت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يتعلق بالتدخل في انتخابات أجنبية وممارسة أنشطة سيبرانية خبيثة.

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