معدل التضخم في فرنسا يقفز خلال يوليو إلى 6.1%

دبي - احمد فتحي في السبت 30 يوليو 2022 09:11 صباحاً - وكالات _ تسارعت وتيرة أسعار المستهلكين في فرنسا خلال شهر يوليو الجاري بأكثر من التوقعات، لتصل إلى معدل قياسي جديد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وبحسب بيانات أولية، أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في بنسبة سنوية لتصل إلى 6.1 في المائة، مقابل 5.8 في المائة في يونيو.

وجاء الاتجاه الصعودي في أسعار المستهلكين مدفوعا إلى حد كبير بزيادة نسبتها 28.7 في المائة في تكاليف الطاقة و6.7 في المائة في أسعار المواد الغذائية.

وتسبب ارتفاع أسعار الخدمات المرتبط بفصل الصيف أيضا في ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في فرنسا خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة مقابل زيادة نسبتها 0.7 في المائة في الشهر السابق عليه، بالاتفاق مع التوقعات.