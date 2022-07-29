مال وأعمال

روسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بأهداف وسياسة أوبك+

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بأهداف وسياسة أوبك+ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 07:08 مساءً - سي ان بي سي _ قالت حكومة روسيا في بيان اليوم الجمعة، إنها لا تزال ملتزمة هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

predco_adv_2021

واجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق أوبك+ الذي يحدد حصص إنتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية.

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بأهداف وسياسة أوبك+ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا