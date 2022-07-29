روسيا والسعودية تؤكدان الالتزام بأهداف وسياسة أوبك+

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 07:08 مساءً - سي ان بي سي _ قالت حكومة روسيا في بيان اليوم الجمعة، إنها لا تزال ملتزمة هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

واجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق أوبك+ الذي يحدد حصص إنتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية.