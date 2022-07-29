نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق إلى 8.9% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 03:11 مساءً - وكالات _ أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الجمعة بأن القراءة الأولية لأسعار المستهلكين السنوي، التضخم السنوي في منطقة اليورو ، قد جاءت أعلى من توقعات الأسواق، حيث سجل التضخم السنوي ارتفاعا بنسبة 8.9% خلال يوليو الجاري وذلك بأعلى من توقعات الأسواق بأن تسجل 8.7% فقط.

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كذلك سجلت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعا عند نسبة 4.0% وهي أعلى من توقعات الأسواق لمعدل التضخم والتي أشارت إلى نمو المؤشر بنسبة 3.9% فقط، وأعلى أيضا من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 3.7% بنهاية يونيو الماضي.

ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار السلع التي يستهلكها الأفراد. وتعتبر أسعار المستهلكين طريقة معبرة لتحديد التغير في اتجاهات الشراء ومعدلات التضخم في منطقة اليورو .

وتزيد تلك القراءة احتمالية رفع البنك المركزي المصري الأوروبي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وكان المركزي الأوروبي قد أقر هذا الشهر زيادة لمعدل 50 نقطة أساس، بينما رفع الفيدرالي الأمريكي معدل 75 نقطة أساس.

وفي منتصف يوليو، خفض الاتحاد الأوروبي، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو لـ 7.6% في 2022.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية، أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي.

وحددت الأرقام الصيفية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1%. الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: “تعتمد المخاطر على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم بشكل كبير على تطور الحرب وخاصة تداعياتها.

وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم القياسي هما السببان إلى حد كبير في شاهد اقتصادي صعب أخر: اليورو يحوم بالقرب من التكافؤ مع الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا.