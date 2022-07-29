- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري في تركيا يقفز 185% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 02:05 مساءً - – أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع 184.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 18.7 بالمئة إلى 23.428 مليار دولار.
وتهدف تركيا ، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.
وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7 بالمئة إلى 51.40 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري في تركيا يقفز 185% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.