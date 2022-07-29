العجز التجاري في تركيا يقفز 185% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 02:05 مساءً - – أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع 184.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 18.7 بالمئة إلى 23.428 مليار دولار.

وتهدف تركيا ، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7 بالمئة إلى 51.40 مليار دولار.