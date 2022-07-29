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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يصل إلى الإليزيه ويجري محادثات مع الرئيس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في استقباله لدى وصوله.
وبدأ الجانبان محادثات ثنائية في قصر الإليزيه عقب وصول ولي العهد مباشرة. وتركز محادثات الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الرئيس ماكرون، سيستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه اليوم.
وتوجه ولي العهد إلى فرنسا ،المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما سيناقش الأمير محمد بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر الماضي.
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