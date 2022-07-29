بايدن: قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 12:11 مساءً - أ ش أ _ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة .

واعتبر الرئيس الأمريكي أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15 بالمئة، حسبما أفادت قناة “الحرة الأمريكية” مساء اليوم الخميس.