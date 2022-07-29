رئيس الوزراء يكشف حزمة قرارات حماية اجتماعية جديدة بدءا من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 11:05 صباحاً - إسلام سالم _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن موازنة المعاشات العام الجاري 282 مليار جنيه يستفيد منها 10 مليون مواطن، مشددا أن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه 4.1 مليون أسرة بواقع 22 مليار جنيه على أن يتم زيادة مستفيدين تكافل وكرامة إلى 5 مليون أسرة بواقع 20% من الشعب المصري ليحصلوا على دعم نقدي مباشر لترتفع التكلفة بقيمة إضافية تصل إلى 5.5 مليار جنيه سنويا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك 490 مليار جنيه من الموازنة موجهة إلى برامج دعم وحماية اجتماعية، ليتم وضع مجموعة مقترحات جديدة للحماية الاجتماعية وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم مشاركات المجتمع المدني في برامج الحماية المجتمعية وصل إلى 3.5 مليار جنيه 2021، على أن تتحمل الحكومة تكلفة زيادة أصحاب معاشات تكافل وكرامة 500 ألف أسرة ويتحمل المجتمع المدني تكلفة ما بين 400 و500 ألف أسرة بواقع 2.5 أو 3 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أنه سيتم دعم 9.1 مليون أسرة بواقع 36.5 مليون مواطن في صورة سلع لمدة 6 أشهر، بجانب توزيع 2 مليون كرتونة شهريا لمدة 6 أشهر مشددا أن تكلفة الكرتونة 120 جنيه وستباع بسعر 50 جنيه ليتم توجيهها في المناطق الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، على أن يتم تطبيق كل تلك البرامج خلال شهر فقط بحد أقصى.