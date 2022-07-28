مال وأعمال

ندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 04:08 مساءً - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قرارًا بتعيين رضا عبدالقادر، مساعدًا للوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية ، وندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس المصلحة.

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وذكر بيان لوزارة المالية، أن مختار توفيق كان يشغل وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب، ويتمتع بالخبرات المؤهلة لإدارة شئون المصلحة، واستكمال مسيرة تطوير الأداء الضريبي، على نحو يحقق المستهدفات المنشودة، ويسهم في إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، وأكثر قدرة أيضًا على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

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مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب

أضاف البيان، أن مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، يختص بالتنسيق مع رئيس المصلحة في تحقيق ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإداري والفني للمصلحة، وإبداء الرأي بشأنها، وأعمال تطوير المصلحة، ودمج الإدارة الضريبية وفقًا للاستراتيجيات المقررة، خلال التوقيتات المحددة، ووضع المقترحات اللازمة للتطوير.

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كما أيضا يختص بإبداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحه في هذا الشأن، والأعمال ذات الصلة برفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتواءم مع طبيعة العمل بها، وإنجاز المستهدفات ووضع المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.

مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات
رضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب

كما يختص بالاقتراح والمشاركة في وضع خطط محددة الأجل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط خاصة فيما يتعلق ببرامج زيادة عمليات حصر الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، والاقتراح والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الضريبية وإبداء الرأي فيما يُطرح من مشروعات قوانين أو لوائح في هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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