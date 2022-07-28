الكونجرس يتوقع ارتفاع الدين الأمريكي إلى 185% من الناتج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 02:06 مساءً - – توقع مكتب الميزانية بالكونجرس يوم الأربعاء أن عبء الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيصل إلى 185 بالمئة من الناتج الاقتصادي في 2052.

وكان مكتب الميزانية قد توقع في 2021 أن الدين الاتحادي في 2051 سيبلغ 202% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويرجع التحسن في التقديرات هذا العام إلى تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.

وتفترض التقديرات أن قوانين الضرائب والإنفاق الحالية ستبقى سارية على مدار الثلاثين عاما القادمة.

وقدر مكتب الميزانية أن مصروفات صافي الفوائد الأمريكية كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 7.2% في 2052 مقابل 1.6% هذا العام.

ومن المتوقع أن ينمو متوسط سعر الفائدة على الدين الاتحادي من 1.8% في 2022 إلى 3.1% في 2032 وإلى 4.2% في 2052.