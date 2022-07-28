مال وأعمال

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست في ركود أو ما قبل الركود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست في ركود أو ما قبل الركود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 01:08 مساءً - – قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو “ما قبل الركود” في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا لمحاولة ترويض التضخم.

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وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن التعقيب على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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