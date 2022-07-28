البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست في ركود أو ما قبل الركود

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 01:08 مساءً - – قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست حاليا في ركود أو “ما قبل الركود” في الوقت الذي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا لمحاولة ترويض التضخم.

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن التعقيب على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.