جيروم باول: لا خيار آخر سوى خفض التضخم واستعادة استقرار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 11:09 صباحاً - سي إن بي سي – صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من حالة ركود وذلك تزامنا مع قرار البنك برفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

وقال باول: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة ركود حاليا، والسبب أن هناك العديد من مجالات الاقتصاد تعمل بشكل جيد للغاية، وسوق العمل قوي للغاية لذلك ليس منطقي أن يكون الاقتصاد في حالة ركود وتكون هناك تلك الأشياء”.

ومع ذلك أشار باول إلى أن البنك قد يتخذ قرارا برفع الفائدة مرة أخرى استنادا إلى البيانات.

وأضاف: “من المهم أن نعالج التضخم الآن وأن ننجز هذه المهمة، الطلب تباطأ كذلك في الربع الثاني”.

وشدد على أنه لا خيار آخر سوى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار.

وتابع: من الصعب توقع حالة الاقتصاد خلال فترة الـ6 إلى 12 شهرا المقبلة بدقة كاملة.

ورغم تصريحات باول بأن الاقتصاد لا يعاني من ركود فإنه أشار إلى صعوبة توقع حالة الاقتصاد في الأشهر الإثني عشر المقبلة.

وتابع: بيانات التضخم الأخيرة كانت أسوأ من المتوقع والنمو الاقتصادي سيتباطأ.

كما ذكر أن الطلب على العقارات والاستثمارات تباطأ في الربع الثاني.

وأوضح أنه رغم تراجع أسعار بعض السلع، لا يزال هناك ضغط تصاعدي إضافي على التضخم.

كما شدد باول على أن البنك لم يقرر بعد موعد إبطاء عمليات زيادة الفائدة.