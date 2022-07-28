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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقفز أكثر من 1% مع تراجع الدولار بعد قرار رفع الفائدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1731.40 دولار للأوقية.
ورفع البنك المركزي المصري الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68% وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 19.09 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 1.4% إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2023.55 دولار.
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