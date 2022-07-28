ووهان الصينية تغلق منطقة سكنية تضم مليون نسمة بعد ظهور حالات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 01:16 صباحاً - خالد بدر الدين – أغلقت السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية، اليوم الأربعاء، منطقة جيانجتشيا التي يقطنها أكثر من 970 ألف نسمة، بعد اكتشاف 4 حالات مصابة بمرض كوفيد 19 ولكن دون أعراض ظاهرة.

وأعلنت سلطات ووهان، التي يعتقد أن جائحة كورونا ظهرت فيها لأول مرة في نهاية 2019، أنها ستتخذ جميع الإجراءات المشددة لمنع ظهور وباء آخر فى ظل سياسة الصين نحو «زيرو كوفيد 19».

وذكرت وكالة بلومبرج أن السلطات في منطقة جيانجتشيا قررت إغلاق المناطق الرئيسية في المدينة 3 أيام وتطبيق تدابير رقابية لمنع الحركة والتنقلات للحد من تفشي العدوي.

وأغلقت سلطات ووهان مرافق التسلية والترفيه، ومنها: البارات ودور السينما، ومقاهي الإنترنت علاوة على العيادات الصغيرة وأسواق المنتجات الزراعية والمطاعم، كما علقت التجمعات الكبيرة والمؤتمرات وحفلات المسارح ودور العبادة وحظر جميع الأنشطة الدينية وإغلاق مؤسسات التعليم وأماكن الجذب السياحي.

وعلقت سلطات ووهان أيضا وسائل النقل العام من الحافلات حتى مترو الأنفاق، وحثت السكان على عدم الخروج من منازلهم إلا عند الضرورة القصوى؛ بهدف تقليل تدفق الناس في الشوارع وتقليص مخاطر انتقال العدوى بينهم وتحقيق هدف زيرو كوفيد بأسرع ما يمكن.