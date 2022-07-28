نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوفارتس فارما وكليوباترا توقعان بروتوكول تعاون لخدمة مرضى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 12:15 صباحاً - إسلام سالم – وقعت شركة نوفارتس فارما مصر، العاملة في صناعة الأدوية، بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وبحسب بيان للشركة، يهدف بروتوكول التعاون إلى “دعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر ورفع مستوي الوعي عند المرضى ودعم السبل الرقمية مع إيجاد حلول وقائية للكشف المبكر لمرضي تصلب شرايين القلب والأوعية الدموية، وتوفير الرعاية المثالية لهؤلاء المرضي من خلال تقديم احدث العلاجات وأفضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج”.

وعلى هامش مؤتمر توقيع البروتوكول أكد الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس فارما مصر، أن لديها التزام واضح وقوي لدعم المرضى والعمل على توفير الأدوية المبتكرة، حيث أطلقت نوفارتس هذا العام 6 أدوية جديدة لدعم صحة المريض المصري، في إطار استراتيجية الشركة بالعمل على مساندة القطاع الطبي في مصر وخاصة خلال جائحة كورونا.

وقال أمين إن الشراكة مع جميع القطاعات الصحية في مصر تعد من أهم الأولويات حيث يتم السعى لتوفير أحدث العلاجات على نطاق واسع في جميع أنحاء مصر، من خلال برامج دعم المرضى والشراكة مع الجهات المختلفة للنهوض بالقطاع الصحي بمصر.

وأوضح أنه يمكن من خلال مثل هذه الشراكات بناء البرامج حول الأهداف المشتركة والمساهمات التي تخلق قيمة لمقدمي الرعاية الصحية، والمجتمعات التي تخدمها الشركة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن التعاون مع نوفارتس يهدف إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تسريع وصول مريض تصلب الشرايين إلى علاج مبتكر وفعال للمرض.

وتابع: كما يستهدف تحسين النتائج بشكل جذري من خلال الوقاية الثانوية للمرضى الذين عولجوا من الأزمات القلبية من قبل، وإنشاء حلول طويلة الأجل توفر التشخيص المبكر لمرضى تصلب شرايين القلب والاوعية الدموية وتمكن المرضى المؤهلين من الوصول المبكر للاستفادة من العلاج الذي تقدمة شركة نوفارتس.

وأوضح أن مجموعة كليوباترا تسعى للحصول على أحدث الأدوية والأجهزة العلاجية التي تساعد في حصول مريض مجموعة كليوباترا على أحدث المماراسات الطبية العالمية وفقا للمعايير القياسية في الجودة

وقال الدكتور على عمر، رئيس قطاع اقتصاديات الدواء والشراكات بقسم الأدوية المبتكرة في نوفارتس فارما مصر، إنه بموحب بروتوكول البرتوكول سيتم تدريب 500 من الكوادر الطبية لعلاج مرض تصلب الشرايين بالخصوص، وإنشاء عيادات متنقلة لقياس مستويات الكوليسترول.

وأضاف كما نستهدف العمل علي إتاحة العلاجات الحديثة لمرضى تصلب الشرايين في أسرع وقت وتوفير حلول طويلة الأجل لتحقيق التشخيص المبكر لمرضى تصلب شرايين القلب والأوعية الدموية من خلال التعاون الجديد.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف، استشاري وأستاذ أمراض القلب جامعة عين شمس ورئيس قسم القلب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن أمراض شرايين القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم وينتج عنها وفاة 15 مليون شخص من المرض كل عام، وهو ما يمثل 85% من وفيات القلب والأوعية الدموية.

وتابع: كما أنها السبب الرئيسي لـ 46% من إجمالي حالات الوفاة في مصر، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية التي تصل إلى 30% فقط، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المريض والدولة في نفس الوقت، وهو ما يتم تخفيض أثاره السلبية عن طريق إنتاج أدوية جديدة وتوفير حلول علاجية مماثلة للمرضى.