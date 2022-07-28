نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي ممثلي شركة ري نيو باور برايفت ليمتد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 يوليو 2022 12:15 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية وضعت رؤية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي رائد في صناعات الهيدروجين الأخضر.

وأضاف مدبولي، خلال استقباله سومانت سينها، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ري نيو باور برايفت ليمتد، العاملة في مجال الطاقة المتجددة في الهند، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصفة دورية مع الحكومة جهود تحقيق هذه الرؤية.

جاء اللقاء بعد انتهاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركة لبدء الدراسات الأولية لإقامة مشروع جديد للهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار.

مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس باستثمارات 8 مليارات دولار

واستعرض مدبولي جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، منوها بأن مؤشرات الأداء تتضمن أن الحكومة تسير نحو تحقيق هذه الرؤية.

كما تطرق إلى تحديث مصر مؤخرا المساهمات المحددة وطنيا في مجال مواجهة تغير المناخ، مؤكدا عزمها علي التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الاهتمام العالمي نحو التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.

من جانبه، قال سومانت سينها، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ري نيو باور برايفت ليمتد، إن حركة التنمية الملحوظة التي تشهدها مصر أسهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في السوق المصرية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن هذا المجال يعد حيويا بشكل خاص بالنسبة لمصر تزامنا مع استضافتها المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

واستعرض حجم أعمال الشركة في الهند والسوق الآسيوي، حيث تحظي بحصص سوقية كبرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولديها طلبات من كيانات لاستيراد الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن مصر لديها فرص للاستفادة من الطلب العالمي، ويمكن من خلال هذه الشراكة أن تصبح مصر نموذجا يحتذى به في هذا المجال، معربا عن تطلعه لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بالتزامن مع رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ.

من جانبه، أشاد أجيت جوبيته، سفير الهند بالقاهرة، بـ”النقلة النوعية” التي تشهدها العلاقات المصرية – الهندية مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين.

وأكد أن الشراكة التي أبرمت اليوم مع الشركة الهندية تعد الأكبر من نوعها، مشيرا إلى أن ما سبق وطلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة العمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير في هذا الاتجاه.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بتوطين صناعة المكونات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأن هناك فرصا واعدة يمكن للجانب الهندي الاستفادة منها من خلال مختلف أنواع الشراكات.

كما استعرضت الوزيرة الحوافز التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، والشراكات التي يمكن أن تتم من خلال صندوق مصر السيادي.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.