أسعار الغاز الأمريكي تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في تاريخها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في تاريخها خلال يوليو، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الطلب على الكهرباء للتبريد مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 1950.

حيث ارتفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 10% في يوليو.

من جهة أخرى تصدرت الولايات المتحدة قائمة مصدري الغاز المسال في النصف الأول من 2022 بحسب ما كشفته إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال 12% إلى نحو 11.2 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من 2021.

وذهبت نحو 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الخمسة أشهر الأولى من العام.