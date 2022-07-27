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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام توفيق يؤكد ضرورة تطوير التجارة البينية الإفريقية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، العلاقات القوية التي تربط بين مصر والأشقاء الأفارقة، وضرورة تواصل الجهود بين دول القارة لتطوير فرص التجارة والاستثمار والروابط بين البلدان الإفريقية.
وأضاف أنه في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية غير مسبوقة، مع بيئة أعمال متغيرة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الجمعية العامة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين “Africa Re” المنعقدة بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وأوضح الوزير أن Africa Re تمثل قصة نجاح تعكس الجهود الجادة والمخلصة للأفارقة منذ نشأتها وخاصة جهود بنك التنمية الأفريقي، حيث كانت مصر ومازالت داعما رئيسيا “Africa Re” منذ تأسيسها في عام 1976، كونها مساهمًا نشطًا وداعمًا فنيًا لصناعة التأمين وإعادة التأمين.
وتابع توفيق في كلمته أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت في مطلع شهر يوليو الجاري منصة تجارة إلكترونية (B2B – معاملات الشركات) تابعة لشركة “جسور”، و تم افتتاح 3 فروع لها في إفريقيا (غانا، والكاميرون، والسودان) تصل إلى 8 فروع خلال عام، لتعزيز التجارة الخارجية لمصر خاصة مع الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأهلي المصري، وشركة مصر للتأمين.
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