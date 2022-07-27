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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار القمح الهندي تقفز لمستويات قياسية بالرغم من حظر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 07:12 مساءً - العربية نت _ قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستويات قياسية، على الرغم من حظر الصادرات، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول.
وخفض ارتفاع الأسعار فرص أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقيات حكومية ثنائية لدول تعاني لتأمين الشحنات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وارتفع سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 23547 روبية للطن، اليوم الأربعاء، بزيادة 12% عن مستوياته التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 مايو الماضي.
وحصدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، 109.59 مليون طن في عام 2021.
وتشير تقديرات الحكومة إلى إنتاج أقل هذا العام بسبب موجة طقس حارة في مارس وأبريل.
وقال متعامل لدى شركة تجارية دولية مقرها نيودلهي إنه لن يكون لدى الحكومة مخزونات تسمح لها بالتدخل في السوق العالمية حتى تتاح إمدادات الموسم المقبل في مارس 2023.
وأضاف: “الإمدادات شحيحة، وقد تسمح الهند بتصدير كميات قليلة لسريلانكا ونيبال، لكن من المستبعد أن تصدر شحنات كبيرة عبر اتفاقيات حكومية ثنائية”.
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