طلبات السلع المعمرة الأمريكية تقفز 1.9%.. رغم ارتفاع أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 06:11 مساءً - وكالات _ وزادت الطلبات لشراء السلع المعمرة الأمريكية على غير المتوقع خلال يونيو، مدفوعة بطفرة في الطلب على الطائرات الدفاعية، في إشارة إلى استمرار الطلب على المعدات رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاع طلبات السلع المعمرة 1.9% على أساس شهري خلال يونيو، مقابل توقعات بانخفاض 0.5%، بينما سجلت القراءة السابقة ارتفاعًا بنحو 0.8%.

وارتفعت طلبات السلع المعمرة الأساسية خلال نفس الفترة بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 0.2%، لكنها أقل من قراءة مايو المعدلة بالخفض إلى 0.5%.

ويترقب المستثمرون صدور قرار السياسة النقدية عن الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، مع توقعات قيامه برفع الفائدة 75 نقطة أساس هذا الاجتماع، وسط مخاوف بتأثير هذه الزيادات على النمو الاقتصادي داخل البلاد.