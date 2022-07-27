أسعار الذهب تستقر محليا وعالميا مع ترقب اجتماع الفيدرالي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تستقر محليا وعالميا مع ترقب اجتماع الفيدرالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مع ثبات الأوقية بالسوق العالمية.
يأتي ذلك بفعل ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا، لتحديد أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن ترفع بنحو يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إن عيار 21 استقر عند مستوى 986 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1720 دولارًا.
وأضاف أن عيار 24 ثبت عند 1127 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 845 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 658 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 7888 جنيهًا.
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