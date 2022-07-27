أسعار الذهب تستقر محليا وعالميا مع ترقب اجتماع الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مع ثبات الأوقية بالسوق العالمية.

يأتي ذلك بفعل ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا، لتحديد أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن ترفع بنحو يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

وقال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إن عيار 21 استقر عند مستوى 986 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1720 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 ثبت عند 1127 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 845 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 658 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 7888 جنيهًا.