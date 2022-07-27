وزير المالية: قطعنا شوطا جيد جدا في الاتفاق مع صندوق النقد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 04:08 مساءً - العربية نت _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مستمرة بشأن الحصول على قرض جديد وقطعنا فيها شوطاً كبيراً وجيد جدا، إلا أنها توقفت خلال إجازة عيد الأضحى، وتم الاتفاق على مواصلتها.

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وأضاف في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء، أن هناك دائما وجهتي نظر، وتم الاتفاق مع الصندوق على بعض النقاط، وهناك نقاط أخرى باقية نتناقش حولها.

وأوضح وزير المالية، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمة القرض.

وأكد معيط الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية يشمل طرح 10 شركات قبل نهاية العام الحالي، مع الوضع في الاعتبار حالة الاضطراب في الأسواق العالمية والمحلية.

وقال إن الحكومة قد تطرح صكوكا محلية حالياً، نظراً لوضع الأسواق الدولية، ونستهدف صكوكا دولية عند تحسن الأسواق الدولية وتتوقف قيمة الصكوك على وضع الأسواق حينئذ.

وقال وزير المالية أن قيمة الصكوك المرتقب طرحها تدور بين 500 مليون إلى مليار دولار.