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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يحذر من دخول منطقة اليورو في حالة ركود من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:11 مساءً - العربية نت _ حذر بنك جولدمان ساكس ، من أن منطقة اليورو قد تكون دخلت بالفعل في حالة انكماش.
وأوضح أن انكماش اقتصاد المنطقة سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وتوقع انكماشاً بنسبة 0.1% في الربع الثالث، و 0.2% في الربع الأخير، على أن يعود الاقتصاد للنمو في العام المقبل.
وعزى جولدمان ساكس الانكماش إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة من روسيا، وضعف زخم النمو العالمي، والخلافات السياسية في إيطاليا.
وحذر البنك من مخاطر اشتداد وتيرة الركود في حال تفاقم أزمة إمدادات الغاز، وتعرض الاقتصاد الأمريكي للركود.
من جهة أخري، خفض صندوق النقد الدولي أمس، توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2% إلى 2.6% خلال 2022، بسبب التداعيات من الحرب في أوكرانيا ومخاوف تشديد السياسة النقدية.
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