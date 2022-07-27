وزير المالية: نسعى لتعزيز المشروعات الاستثمارية مزدوجة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:05 مساءً - دينا مجدي _ تستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماعات الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re»، التي يشارك في تنظيمها وزارة المالية المصرية والاتحاد المصري للتأمين وشركة مصر للتأمين، لتنعقد الاجتماعات لأول مرة بشكل فعلي بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر اجتماعات فعلية بالمغرب عام 2019 بسبب تداعيات الجائحة.

وقال محمد معيط، وزير المالية ، خلال كلمته الافتتاحية باجتماع الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين (Africa Re)، أن القاهرة مستعدة لاستقبال كافة المشروعات الاستثمارية مزدوجة الشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

وأعرب وزير المالية عن سعادته لاختيار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، مصر لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالشركة بعد توقفه لمدة وصلت إلى 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن مصر تعمل على الحفاظ النشاط الاستثماري المتبادل مع الدول الإفريقية، رغم التحديات التي تواجهها قطاعات الاقتصاد المحلي نتيجة للإغلاقات التي صاحبت انتشار فيروس كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتابعاتها.

كما أكد وزير المالية ، أن القارة الإفريقية تعمل على التوسع في الأنشطة التأمينية الاستثمارية وخاصة صناعة إعادة التأمين، كما تعمل في إنشاءات البينة التحتية والتنوع في مصادر الطاقة.

ونوه معيط إلى أن مؤتمر قطاع التأمين المفترض انعقاده بأكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، سيتناول موضوعات التأمين المستدام، وفقا للسياسة العالمية التي يستعرضها COP27.