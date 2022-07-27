رئيس الرقابة المالية: نعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:05 مساءً - دينا مجدي _ قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ، خلال كلمته الافتتاحية باجتماع الجميعة العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن مصر تستهدف توسيع الشراكة الاستثمارية مع إفريقيا خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته لاختيار إدارة الشركة للقاهرة لانعقاد الجمعية بها.

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وأكد عمران، أن الدولة المصرية حريصة على تبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التأمين، وذلك من خلال الموارد الموجودة في القارة الإفريقية التي تساند خطوات التقدم.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قد أعلن مسبقا عن استضافة القاهرة اليوم لاجتماعات الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re»، بمشاركة الاتحاد المصري للتأمين، لتنعقد الاجتماعات لأول مرة بشكل فعلي بعد غياب 3 سنوات حيث كانت آخر اجتماعات فعلية بالمغرب عام 2019 بسبب تداعيات الجائحة.