وزير الإسكان يناقش مع هيئة التنمية السياحية سبل دعم الشركات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 01:08 مساءً - ترأس الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مساء أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بالحضور الفعلى لعدد من الأعضاء، ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس للآخرين.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتنوعة، وخاصة مواقف الشركات المتعثرة، فى ضوء القواعد والآليات التى تم اعتمادها من قِبَلِ مجلس الإدارة مؤخراً للتعامل مع تلك الحالات، بما يسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية المطلوبة، واستمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

وأكد وزير الإسكان أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية ، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.