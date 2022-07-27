مال وأعمال

أمريكا تصف إعلان روسيا الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بأنه…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تصف إعلان روسيا الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بأنه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:11 مساءً - – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أصيبت بالدهشة من إعلان روسيا أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية ووصفته بأنه “تطور مؤسف”.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في إفادة صحفية دورية “اندهشنا من البيان العلني الذي صدر”.

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وتابع: “إنه تطور مؤسف بالنظر إلى العمل العلمي البالغ الأهمية الذي تم في محطة الفضاء الدولية وإلى التعاون المهني القيم الذي تم بين وكالتينا للفضاء على مدى السنوات وخاصة في ضوء اتفاقنا الذي تم تجديده بشأن التعاون في مجال الرحلات إلى الفضاء”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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