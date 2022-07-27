وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:05 صباحاً - دوت الخليج – بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وأعرب منار عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، حيث يتم حاليا إنشاء أول مبنى “صديق للبيئة” بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”، من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي، مؤكدا أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وأشار السفير الياباني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعا إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

يذكر أن مبنى الركاب الجديد “صديق البيئة” بمطار برج العرب الدولي تبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 4 ملايين راكب سنويًا لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 5 ملايين راكب.

ويضم المبنى 40 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونترا للجوازات، فضلًا عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث.

كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات علي مستوى العالم.