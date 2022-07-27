رئيس الوزراء يوجه بدراسة أطر زيادة التعاون مع قطر في عدة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 يوليو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة أطر زيادة التعاون مع الجانب القطري، في عدة مشروعات استثمارية، من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية وتبادل الزيارات بشأن بحث الفرص الاستثمارية، والشراكات بين الدولتين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم؛ لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية – القطرية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم التشاور مع عدد من المسئولين القطريين بشأن التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات المختلفة.

ولفتت إلى أن هناك تنسيقا بهذا الشأن يتم حاليا، وأن هناك اتجاها أيضا للشراكة الاستثمارية مع مصر في مجالات منها البتروكيماويات، والمشروعات السياحية والعقارية، وهناك تواصل مستمر بهذا الشأن.

ومن جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سبق عقد لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر.

ولفتت إلى أن هناك قطاعات محددة للاستثمار يتم التنسيق بشأنها.

من جانبه، تحدث المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن ما تلقاه خلال زيارته الترويجية إلي قطر ولقائه برجال الأعمال القطريين من طلبات عدة للاستثمار، لاسيما في مجالات الزراعة، والسياحة، والصحة، وكذا البترول.

ونوه بأن هناك تنسيقات تتم حاليا في هذا الشأن، ومن المقرر عقد لقاءات قريبا مع رجال الأعمال القطريين، لبحث تفاصيل المشروعات الاستثمارية المشتركة.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.