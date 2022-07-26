نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تشمل ضم مليون أسرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، لتشمل ضم مليون أسرة إلى تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية إلى 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة

وشملت حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: صرف مساعدات استثنائية إلى 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريا.

صرف مليوني كرتونة سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة شهريا

كما تضمنت: تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

11 مليار جنيه قيمة الإجراءات الجديدة

وشملت أيضًا: توزيع وزارة الأوقاف، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى توفير وزارة المالية للموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تابع جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

واستعرضت نيفين القباج، في هذا الإطار، البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.

500 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على البرامج الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي

وأشارت إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت.

مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية كافٍ لمدة 7 أشهر

وقال وزير التموين إن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدا أن تطوير الدولة لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.