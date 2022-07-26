البيت الأبيض: أمريكا ستبيع 20 مليون برميل نفط أخرى من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:09 مساءً - – قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن قرار أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد كشفت في تقريرها الأربعاء الماضي، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 480.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 1985.

وأضافت الوكالة الحكومية أيضا أن إنتاج النفط الأمريكي تراجع بمقدار 100 ألف برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 11.9 مليون برميل يوميا، أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو.

وكانت تلك المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لأسبوعين متتاليين منذ أواخر يناير.

وذكرت إدارة معلومت الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات الوكالة أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.