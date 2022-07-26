مال وأعمال

بريطانيا تضيف 42 جهة إلى قائمة العقوبات ضد روسيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تضيف 42 جهة إلى قائمة العقوبات ضد روسيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ أضافت بريطانيا 42 جهة إلى قائمة العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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هذا وفرضت بريطانيا عقوبات على وزير العدل الروسي ونائبه، واثنين من أقرباء الملياردير الروسي أليشير أوسمانوف.

وتتضمن الجهات أيضاً 29 حاكماً إقليمياً في روسيا.

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من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية يناير 2023.

يشير القرار، وهو إجراء شكلي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014 وتم توسيعها بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير هذا العام.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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