بريطانيا تضيف 42 جهة إلى قائمة العقوبات ضد روسيا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ أضافت بريطانيا 42 جهة إلى قائمة العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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هذا وفرضت بريطانيا عقوبات على وزير العدل الروسي ونائبه، واثنين من أقرباء الملياردير الروسي أليشير أوسمانوف.

وتتضمن الجهات أيضاً 29 حاكماً إقليمياً في روسيا.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية يناير 2023.

يشير القرار، وهو إجراء شكلي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014 وتم توسيعها بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير هذا العام.