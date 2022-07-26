أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 2000 دولار لأول مرة منذ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:08 مساءً - وكالات _اشتعلت أسعار الغاز في أوروبا بفعل تصاعد حدة المخاوف بشأن انقطاع كامل يخشاه الجميع، وذلك بعد تراجع حاد في إمدادات الغاز الروسية عبر خطر نورد ستريم 1 (السيل الشمالي 1).

وأعلنت شركة جازبروم الروسية أمس الإثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين سيمنس آخر في نورد ستريم 1.

وتجاوزت أسعار الغاز مستوى 2000 دولار اليوم الثلاثاء لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

وأشارت جازبروم إلى أن حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للخط.

وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية، إنه إذا لم يتم إرجاع التوربين في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فقد ينخفض تدفق الغاز إلى 20% من السعة على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن تكون هناك حاجة لهذا التوربين حتى سبتمبر.

وتابع دويتشه بنك : “لذا احترس من سياسات الغاز الروسية التي ربما قد تسبب أزمة عنيفة في سوق الطاقة الأوروبية”.

وقال البنك الألماني أنه وعلى الرغم من التحذير، ساعدت الكميات المحدودة عبر نورد ستريم ألمانيا على استقرار مستويات تخزين الغاز، حيث وصلت المخزونات الآن إلى 65.9%، وعاد التخزين في البلاد إلى المسار الصحيح.