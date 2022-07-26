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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوفتهانزا الألمانية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران بسبب إضراب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:08 مساءً - _ أكدت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا (ETR:LHAG) غومها إلغاء ما يزيد على ألف رحلة طيران، قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر يوم الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف.
ودفعت الإضرابات ونقص العاملين شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في انتظارات طويلة لالمطارات ما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة كوفيد-19، بخيبة أمل.
وقالت لوفتهانزا “شركة الطيران الألمانية الرسمية”، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة يوم الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.
ولفتت الشركة إلى أن أكثر من 130 ألف راكب، وسط احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة، بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال فيردي، سعيًا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5% يطالب بها العمال.
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