نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي: أرباح منصة كرتونة من بيع المنتجات الغذائية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:12 مساءً - هاجر عطية _ قال محمود طلعت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كرتونة ، إن المنصة بدأت بقيمة استثمارات بلغت 4.5 مليون دولار، والآن بعد مرور عامين نغلق جولة استثمارية بقيمة 12 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون الجولة التمويلية الثانية في عام 2024.

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وأضاف طلعت في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجولة الاستثمارية لشركة كرتونة، أن نسبة ربح المنصة تتراوح بين 2 إلى 5% من بيع المنتجات الغذائية.

ونوه إلى أن المنصة تستهدف الإستثمار في السوق المصري حاليًا والتى تتضمن فتح محلات للتجزئة مستقبلًا، ثم الاستثمار في الأسواق الخارجية الشبيهة بمصر بعد التوسع بجميع أنحاء مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لكرتونة أن المنصة تخدم 60 ألف تاجر تجزئة و 1500 تاجر جملة وموزع، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك 200 شراكة، مع تجار الجملة، والشركات المصنعة، كشركات السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات، وهي شركات عالمية تعمل في مصر مثل جونسون، يونيلفر، المراعي، إلى جانب شركات محلية تصنع في مصر.

وأضاف أن المنصة تعمل في 9 محافظات، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، والشرقية، ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن المنصة تستهدف المراكز والقري الصغيرة الفترة المقبلة، وتخطط للتوسع في جميع أنحاء الجمهورية مع نهاية عام 2022

وأوضح طلعت، أن المنصة تصدر مجلة كرتونة بالاتفاق مع الشركات لتتمكن من خلالها المنثة بإعطاء خصومات للعملاء بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة كرتونة إلى أن الموردين والشركات الموجودين على المنصة،يتسمون بسرعة الاستجابة لتوريد طلبات تجار التجزئة والعملاء بشكل سريع، مؤكدًا أن مدة توصيل الطلب تتراوح بين يوم ونصف وحتى يومان.

وأوضح أنه يتم التسجيل من خلال التطبيق الخاص بكرتونة بإتباع خطوات بسيطة، وقد قامت المنصة بتحميل فيديوهات تعليمية لمساعدة العملاء على التسجيل في المنصة.

وأكد محمود طلعت، أن الشركة لا تتدخل في السياسية التسعيرية للعملاء ويتم الاتفاق على سعر المنتجان بين التجار والشركات، مشيرًا إلى أن المنصة تعمل بكل أنظمة الدفع بالشراكة مع جميع المحافظ الإلكترونية مثل مصاري، وفوري، وفودافون كاش، وجميع طرق الدفع الإلكترونية، وجميعها تعمل من خلال التطبيق الخاص بالمنصة.

ولفت إلى أن المنصة تمنح تساهيل للتجار الملتزمين بموعد الدفع من خلال حلول كاش ومد فترة الدفع من أسبوع حتى 15 يوم.

وأعلنت منصة كرتونة التى تربط بين الأطراف الفاعلة بسوق التجارة التقليدية في مصر، اليوم، عن إغلاقها جولة استثمارية (Series A) بقيمة 12 مليون دولار، وذلك بقيادة “سيليكون بادية”، صندوق الاستثمار الرائد لرأس المال المُخاطر الذي يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، وبمشاركة صندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشارك بالجولة كلا من AB Accelerator، ذراع التعاون والشراكة للبنك العربي في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وصندوق “Sunny Side Ventures”، بالإضافة إلى مستثمري كرتونة الحاليين “جلوبال فينتشرز” و”كيبيل فينتشرز”، والذين ضاعفوا استثماراتهم بتلك الجولة عن مساهمتهم في جولة كرتونة الاستثمارية بالعام الماضي.