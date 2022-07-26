الأمم المتحدة: السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية قد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:11 مساءً - – قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب اتفاق توصلت إليه يوم الجمعة أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية.

وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كل الأطراف في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجددا التزامها بعد هجوم روسي على ميناء أوديسا يوم السبت.