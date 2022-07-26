إدارة معلومات الطاقة: أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:08 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدًر للغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2022، بينما زادت البلاد الإمدادات إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 12% إلى متوسط بلغ 11.2 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من 2021 . وساعدت زيادة طاقة تصدير الغاز المسال وارتفاع الأسعار والطلب، خصوصا من أوروبا، في دعم الصادرات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ذهبت حوالي 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام.