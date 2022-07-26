مال وأعمال

اتفاق مصري أردني على تعزيز التعاون الاستثماري ودفع حركة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتفاق مصري أردني على تعزيز التعاون الاستثماري ودفع حركة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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تناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة.

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وتطرقت أيضًا إلى سبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلدين بالمضي قدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.

واتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.

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وتباحث اللقاء حول المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يعظم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

شارك في الجلسة: الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن الجانب المصري، وكل من الدكتور محمد العسعس وزير المالية، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالبلدين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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