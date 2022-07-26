مال وأعمال

سوناطراك الجزائرية تعلن عن كشف نفطي وكشفين للغاز

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك الجزائرية تعلن عن كشف نفطي وكشفين للغاز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، في بيان اليوم الإثنين، عن كشف نفطي وكشفين للغاز.

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وأوضحت الشركة أنها حققت اكتشافين للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، واكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

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ويتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، إذ بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 متر مكعب يوميا من الغاز و26 متر مكعب في اليوم من المكثفات من المكمن الأول و 213.000 متر مكعب في اليوم من الغاز و 17 متر مكعب في اليوم من المكثفات من المكمن الثاني.

أما الاكتشاف الثاني الذي حققته مع إيني فهو فهو اكتشاف نفطي، وأنتج البئر خلال الاختبارات 1.300 برميل يوميا من النفط، و51.000 متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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