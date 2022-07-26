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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليونان ستدعم فواتير الكهرباء بأكثر من مليار يورو في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – قال وزير الطاقة اليوناني إن بلاده ستدعم فواتير الكهرباء في أغسطس بتكلفة ستتجاوز مليار يورو (1.02 مليار دولار)، في تمديد لدعم مالي استحدثته العام الماضي لحماية المستهلكين من زيادات حادة في أسعار الطاقة.
وأنفقت اليونان حوالي 7 مليارات يورو على دعم الطاقة وتدابير أخرى منذ سبتمبر لحماية الأسر والشركات والمزارعين في دفع فواتير الكهرباء والغاز.
وقال وزير الطاقة كوستاس سكريكاس في بيان إن دعم فواتير الكهرباء سيبلغ حوالي 1.136 مليار يورو في أغسطس وسيستوعب ما يصل إلى 90% من الزيادة في فواتير الكهرباء الشهرية للأسر و80% من الزيادة في فواتيرالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومثل دول كثيرة أخرى بالاتحاد الأوروبي، تواجه اليونان زيادة حادة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاع شديد في أسعار الغاز بينما تفاقم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا مخاوف حيال أمن إمدادات الطاقة.
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