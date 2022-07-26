مال وأعمال

أسعار القمح الأوروبية ترتفع بدعم من مخاوف حيال اتفاق صادرات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار القمح الأوروبية ترتفع بدعم من مخاوف حيال اتفاق صادرات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – ارتفعت عقود القمح الأوروبية الآجلة يوم الاثنين بفعل قلق بأن هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض للخطر الاتفاق الجديد لتأسيس قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

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لكن الأسعار تخلت عن بعض مكاسبها في تعاملات بعد الظهر بعد أن قالت أوكرانيا إنها ما زالت تأمل بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تنفيذه هذا الأسبوع.

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وأغلقت عقود القمح القياسية تسليم ديسمبر في بورصة يورونكست التي مقرها باريس مرتفعة 0.6% إلى 314.50 يورو (321.10 دولار) للطن. وكان العقد قفز 2.6% في بداية جلسة التداول يوم الاثنين.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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