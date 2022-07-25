جازبروم: تدفقات الغاز في نورد ستريم 1 ستنخفض إلى 33 مليون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 11:05 مساءً - – أعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم يوم الاثنين عن إيقاف توربين آخر في خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض في تدفقات الغاز.

وقالت الشركة إنه بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا بدءا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش في 27 يوليو، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا.