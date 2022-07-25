وزارة قطاع الأعمال تجدد بروتوكول التعاون مع بشر سوفت للتوظيف

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 04:12 مساءً - رنا ممدوح_ شهد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع تجديد لبروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة “بشر سوفت” المتخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف، للعام الثاني على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تمكين الشركات التابعة من استقطاب أفضل الكوادر المهنية وتعيين المزيد من الكفاءات التي تحتاجها لضمان نمو وتطور هذه الشركات، اعتمادًا على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف، من خلال منصتي “WUZZUF” و”فرصنا” التابعتين لشركة “بشر سوفت”.

ووفقًا للبيان، من بين أهداف البروتوكول اتاحة الفرصة للعمال والموظفين السابقين بالشركات للاستفادة من خدمات المنصتين، على أن يتم تقديم هذه الخدمات مجانًا لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

ويتركز دور الشركة من خلال منصتي “WUZZUF” و”فرصنا” اللتان تملكان قاعدة بيانات كبيرة من حملة الشهادات العليا والعمالة الفنية في الإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وتخصيص صفحة خاصة لوزارة قطاع الأعمال على المنصتين لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.

وقع البروتوكول كلًا من عمرو كمال حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية، وشريف هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة “بشر سوفت”.