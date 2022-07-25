مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.6% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.6% خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي 5.6% خلال العام الجاري.

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ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمرير الارتفاع في أسعار النفط إلى الوقود، إلى جانب العناصر المتعلقة بالأغذية التي تشهد زيادات عالميا.

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وأضاف المركزي الإماراتي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلى ارتفاع الأجور والإيجارات.

في سياق متصل، أوضح البنك المركزي المصري الإماراتي أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بفعل ارتباط الدرهم بالدولار بعد أن سجل الدولار ارتفاعا بنحو 10% مقابل سلة من العملات الدولية بالربع الأول من العام الجاري.

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وبذلك تصبح واردات الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في الإمارات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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