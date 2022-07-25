نعرض لكم الان تفاصيل خبر السماح بالتصوير الشخصي غير التجاري داخل المتحف القومي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية على السماح بالتصوير الشخصي (التذكاري) وغير التجاري مجانًا داخل المتحف للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، اعتبارا من غدٍ، بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو فيما عدا قاعة المومياوات، مع حظر استخدام الفلاش داخل قاعات المتحف.

وأوضح بيان لوزارة السياحة والآثار أن قرار الهيئة جاء أسوة بقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الصادر في عام 2019؛ لتكون بذلك جميع المتاحف التابعة للوزارة تطبق ذات الإجراءات والقواعد في هذا الشأن.

وترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ، مساء اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بالفسطاط، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة، في مستهل الاجتماع، أهمية قرار السماح بالتصوير الشخصي غير تجاري، ولا سيما لما له من أهمية كبيرة في تشجيع الترويج السياحي لمصر.

وأحاط الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، المجلس بعدد من الموضوعات والتي من بينها: الانتهاء من التقرير الخاص بالبصمة الكربونية للمتحف القومي للحضارة المصرية وفقا للمنهجيات العالمية المعتمدة المتعارف عليها، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27” ليصبح المتحف القومي للحضارة المصرية أول متحف في مصر يتخذ هذا الإجراء.

كما استعرض أعداد الزائرين بالمتحف خلال الثلاثة أشهر الماضية ونسبة الإيرادات التي تحققت، مشيرا إلى تزايد إقبال الزائرين ولاسيما من المصريين على زيارة المتحف خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: “كما أن هناك إقبالا كبيرا منهم على خدمة “Photo both” والتي أطلقها المتحف منذ فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حيث بدأ في تشغيل ماكينة تصوير بالواقع المعزز بمقر المتحف حيث يمكن للزوار استخدام هذه الماكينة لالتقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية غير المسموح بالتصوير معها، وذلك دون الأضرار بالقطع الأثرية نفسها”.

وتحدث الدكتور أحمد غنيم أيضا عن أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الشهر الماضي والتي من بينها عرض لأوبريت الليلة الكبيرة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومحاضرة عن الأسرار التاريخية لفترة حكم الخديوي إسماعيل تحت عنوان “أيام أفندينا”، هذا بالإضافة إلى ورش العمل التي ينظمها المتحف.

وأشار البيان إلى أن مدرسة الحضارة المصرية ستبدأ أولى دورتها في شهر سبتمبر القادم؛ لتعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصري القديم، وستكون مدة الدورات التي ستقدمها المدرسة 3 شهور، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية خلال تلك الفترة للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.