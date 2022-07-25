مال وأعمال

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارا من أغسطس المقبل، وأنه جارٍ دراسة نسبة الزيادة لعرضها على مجلس الوزراء.

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وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إن زيادة سعر السولار والأجور (في شهر أبريل الماضي) وتكاليف قطع الغيار وسع الفارق بين الإيرادات والمصروفات.

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ولفت إلى أن «النقل» طلبت أيضًا زيادة الدعم المقدم من وزارة المالية بنسبة 10%.

وتابع: “غصب عني.. أنا في مأزق، ليس أمامنا إلا استدنة أو تحريك سعر التذكرة قليلا”، مضيفًا: “نحاول بيع بعض الخردة، واستثمار أراضي، وبيع إعلانات لزيادة الموارد بحيث لا يزد سعر التذكرة بنسبة كبيرة”.

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وألمح الوزير إلى أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق قد تكون في حدود جنيه واحد للتذكرة بقيمة 5 و 7 جنيهات، مضيفًا: “كما انتهينا من مرحلة أخرى حتى محطة عدلي منصور زادت عدد المحطات وعملنا شريحة جديدة”.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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