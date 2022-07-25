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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الرئاسة: رسالة بوتين للسيسي أكدت استمرار التعاون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 10:08 صباحاً - أ ش أ – قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يأتي في إطار استمرار التشاور بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين والزعماء والرؤساء للدول الشريكة في مصر بالمجالات كافة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح لقناة “ten”، أن اللقاء شهد تسليم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت تأكيد استراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، واستمرار التعاون المثمر بين البلدين، ولا سيما في إطار الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي تنفذها روسيا في مصر سواء كانت في الضبعة أو محور قناة السويس، فضلا عن التعاون في مجال النقل والمشروعات الاستراتيجية الأخرى.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مجريات وتطورات الخاصة بالأزمة الأوكرانية والتحركات الدولية الروسية في هذا الشأن.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ثبات الموقف المصري بتغليب لغة الحوار و تفضيل المسار السلمي لنزع فتيل الأزمة التي طالت الجميع خاصة في مجال الطاقة والغذاء.
وأوضح بسام راضي أن اللقاء شهد تناول العلاقات الثنائية الخاصة في مجال السياحة وبعض القطاعات التنفيذية.
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